Вадим Туков одержал победу над Улугбеком Собировым в главном бою турнира RCC Boxing

В Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК прошел турнир RCC Boxing. Он состоял из девяти боев от 4 до 10 раундов по правилам бокса. В турнире дебютировали три спортсмена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Поднятие руки победителя главного боя Вадима Тукова Фото: Александр Стародумов В Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК прошел турнир RCC Boxing Фото: Александр Стародумов Следующая фотография 1 / 2 Поднятие руки победителя главного боя Вадима Тукова Фото: Александр Стародумов В Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК прошел турнир RCC Boxing Фото: Александр Стародумов

В главном противостоянии вечера Вадим Туков (Ростов-На-Дону) победил Улугбека Собирова (Андижан). Результат был зафиксирован большинством судейских голосов. Встреча прошла в среднем весе.

«В первой половине был конкурентный бой, а вторую я смог забрать. Да, соперник ударил меня головой, нанеся рассечение, но он извинился после боя. Так что все нормально — это бокс, а не танцы»,— рассказал господин Туков. Улугбек Собиров заявил, что если бы бой проходил на нейтральном ринге в другой стране, то результат был бы иным.

Для Вадима Тукова это 13 бой. За свою карьеру он не потерпел ни одного поражения, в пяти боях отправил соперника в нокаут.

Другие противостояния вечера закончились так:

Игорь Вельчицкий (Макеевка) победил дебютанта Алексея Салмина (Самара) единогласным решением судей по завершению четырех раундов. Категория: тяжелый вес.

Павел Дорошилов (Москва) выиграл Дениса Губарева (Екатеринбург) раздельным решением судей после 6 из 6 раундов. Категория: супертяжелый вес.

Андрей Степанов (Омск) одолел в четырехраундовом поединке Александра Блинова (Ревда) единогласным решением судей, нанеся сопернику первое поражение в карьере. Категория: средний вес.

Одилжон Аслонов (Бухара) выиграл Батала Чежию (Мыку) единогласным решением судей после восьми раундов. Категория: суперсредний вес.

Дебютант Евгений Чалпыгин (Омск) и Евгений Иванов (Красноярск) закончили ничьей бой из четырех раундов решением большинства судейских голосов. Категория: полутяжелый вес.

Магомедмури Магомедов (Покачи) одолел Александра Котова (Москва) единогласным решением судей после 8 из 8 раунов. Категория: легкий вес.

Вартан Артунян (Москва) техническим нокаутом превзошел Владислава Вишева (Воронеж) в третьем раунде из восьми. Москвич побеждает в седьмом бою подряд и не имеет поражений. Категория: полусредний вес.

Всеволод Шукалов (Санкт-Петербург) в дебюте забрал поединок у Гарика Геворкяна (Раздан) в виду отказа от боя в четвертом раунде. Категория: суперполулегкий вес.

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Александр Стародумов