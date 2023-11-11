В Ярославле начали устанавливать ледовые дорожки на Советской площади

В Ярославле вокруг храма Ильи Пророка на Советской площади начали монтаж ледовых дорожек. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Молчанов, Телеграм Фото: Артем Молчанов, Телеграм

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославле в этом году на Советской площади будет открыт каток с дорожками вокруг храма Ильи Пророка. Одновременно на катке смогут кататься 500 человек. Общая площадь катка составит 3,9 тыс. кв.м. Каток обойдется властям в 92 млн руб.

Мэр Ярославля Артем Молчанов рассказал, что на Советской площади начался монтаж ледовых дорожек. Установку самого катка начали еще 25 октября.

«В этом году главный каток Ярославля вышел за пределы ледовой коробки. Дорожки для катания на коньках будут расположены возле одной из главных достопримечательностей города — храма Ильи Пророка. Мы вдохновлялись примерами лучших парков Москвы — ВДНХ и Горького, Санкт-Петербурга — Охта парк»,— написал господин Молчанов.

Он отметил, что из-за работ с 11 ноября перекрыт участок проезжей части за храмом от Народного переулка до Советского переулка.

Алла Чижова