Хоккеисты «Лады» в серии буллитов победили «Спартак» в матче КХЛ

В субботу, 11 ноября, в очередном матче Континентальной хоккейной лиги тольяттинская «Лада» принимала московский «Спартак». Основное время игры завершилось со счетом 3:3. Хозяева победили в серии буллитов.

В составе победителей отличись Сергей Шумаков, Иван Романов и Остап Сафин. У гостей шайбы забросили Александр Беляев, Александр Пашин и Иван Морозов.

«Лада» занимает первое место среди команд Восточной конференции КХЛ. Тольяттинская команда одержала три победы подряд.

Евгений Чернов