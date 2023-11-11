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Хоккеисты «Лады» в серии буллитов победили «Спартак» в матче КХЛ

В субботу, 11 ноября, в очередном матче Континентальной хоккейной лиги тольяттинская «Лада» принимала московский «Спартак». Основное время игры завершилось со счетом 3:3. Хозяева победили в серии буллитов.

В составе победителей отличись Сергей Шумаков, Иван Романов и Остап Сафин. У гостей шайбы забросили Александр Беляев, Александр Пашин и Иван Морозов.

«Лада» занимает первое место среди команд Восточной конференции КХЛ. Тольяттинская команда одержала три победы подряд.

Евгений Чернов

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