В Москве в офисе ярославской компании произошла драка

В башне «Федерация» в «Москва-Сити» в офисе ярославской компании ООО «Завод ПСМ» произошла массовая драка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале гендиректор ООО «Завод ПСМ» Андрей Медведев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал ПСМ-Медведь Фото: Телеграм-канал ПСМ-Медведь

ООО «Завод ПСМ» — производитель дизельного оборудования из Ярославля. Организация создает электростанции, насосные установки и приводы на базе дизельных двигателей. Головной офис и производство расположены в Ярославле, еще один офис — в Москве.

Гендиректор «Завода ПСМ» рассказал, что несколько месяцев на этаже рядом открылся офис другой компании. Сотрудники ПСМ заподозрили, что деятельность соседей может быть основана на обмане клиентов, которые приносят деньги в офис. «Работают там полуподростки, а ходят толпами туда люди среднего возраста. Наши ребята начали за ними следить. В итоге позавчера один мой коллега решил проследить за женщиной и этими жуликами. Женщина отдала им большую сумму денег, а мой коллега ей сказал: «Подумайте вы осознанно это делаете?»,— написал Андрей Медведев.

За чем последовали две встречи с представителями второй компании, в ходе которых «соседи» просили не вмешиваться в их бизнес. Вечером 10 ноября в офис ярославской компании, по словам господина Медведева, пришли 16 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал ПСМ-Медведь Фото: Телеграм-канал ПСМ-Медведь

«Произошла «чисто мужская драка» 16 на 3 человека. Как итог: сломанная в двух местах челюсть, разбитая голова, ушибы ребер и т.д. Наши ребята тоже не ангелы — спровоцировали ситуацию, пытаясь найти сомнительную справедливость, но это точно не повод творить такую дичь. Хочу придать данной ситуации огласку и добиться, чтобы люди были законно наказаны за преступление»,— рассказал господин Медведев. Он отметил, что заявление в полицию написано.

Алла Чижова