«Босла» откроет в Воронеже производство самоклеящихся материалов за 100 млн

В ноябре 2023 года московское ООО «Босла» намерено запустить в Воронеже производство самоклеящихся материалов полного цикла. Стоимость проекта — более 100 млн руб., общая сумма инвестиций в производство — 200 млн руб., объем выпуска продукции на новом производстве — 15 млн кв. м, рассказал «Ъ-Черноземье» знакомый с проектом источник в отрасли. Предприятие располагается рядом с трассой «Воронеж — Тамбов».

По собственным данным, ООО «Босла» работает в сегменте маркировки и самоклеящихся материалов уже более десяти лет. Филиалы ООО «Босла» расположены в Москве, Воронеже и Санкт-Петербурге. Воронежский филиал открылся в 2019 году. Согласно Kartoteka.ru, общество зарегистрировано в 2021 году для производства бумажных канцелярских принадлежностей, уставный капитал — 7,5 млн руб. Единственный совладелец — гендиректор Алексей Пономарев. Выручка в 2022-м составила 877,6 млн руб., чистая прибыль — 208,5 млн руб.

Мария Старикова