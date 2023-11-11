«Крылья Советов» победили «Урал» в матче РПЛ

В субботу, 11 ноября, в матче 15-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) футболисты самарских «Крыльев Советов» на своем поле сыграли с «Уралом». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

В составе самарской команды отличились Бенхамин Гарре, Владислав Шитов и Владимир Писарский. У гостей мяч забил Силвие Бегич.

«Крылья Советов» набрали 25 очков и занимают промежуточное третье место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» с 16 баллами находится на 12-м месте.

Андрей Сазонов