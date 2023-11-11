Житель Озерска потерял 1,3 млн рублей при попытке заработать на инвестициях

В Озерске местный житель оформил кредит на 1,3 млн руб., пытаясь заработать на инвестициях. По этому факту возбуждено уголовное дело, сообщает полиция Челябинской области.

По предварительным данным, потерпевший увидел рекламу о заработке в интернете и зарегистрировался на сайте биржи. После с ним связался трейдер и пообещал гарантированный доход. Озерчанин оформил кредит, чтобы переводить на счет брокерам денежные средства. Сначала ему даже приходила прибыль, но при попытке вывести деньги, трейдеры перестали выходить на связь. Тогда житель Озерска понял, что стал жертвой мошенников.

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