В полиции Сочи опровергли сообщение о гибели мужчины в коллекторе

Полиция Сочи назвала не соответствующей действительности информацию о гибели мужчины в ливневом коллекторе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Telegram-канал «ЧП Сочи» со ссылкой на очевидцев 10 ноября сообщил, что в коллекторе на улице Клубничной обнаружено тело мужчины. Издание написало, что обстоятельства гибели выясняют следователи.

«Установлено, что указанный мужчина находился в нетрезвом состоянии, упал по собственной неосторожности и уснул. Его забрала скорая помощь»,— заявили в полиции Сочи.

Александр Орлов

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