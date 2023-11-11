В Челябинске появятся трехсекционные трамваи под метротрам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании с помощником Президента России Игорем Левитиным рассказал об обновлении общественного транспорта в регионе. По его словам, в области разрабатываются трехсекционные вагоны под будущий метротрамвай. Выпуск первых трамваев планируется в следующем году.

Кроме того, в Усть-Катаве совместно с Фондом развития промышленности реализуется проект по строительству нового цеха по сборке трамваев. По словам губернатора, это позволит увеличить их производство в два раза.

«Мы обновили, начиная с 2019 года, более 700 единиц общественного транспорта и до конца года с учетом средств СКК (контракт большой с УКВЗ, “Синара”) мы еще порядка 250 единиц транспорта получим. Весь общественный транспорт экологически чистый», – сообщил Алексей Текслер.

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