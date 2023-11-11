В «Зените» ожидают рекордную посещаемость на матче с «Краснодаром»

Матч «Краснодара» и «Зенита», который пройдет вечером 11 ноября, могут посетить около 45 тыс. болельщиков. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

Такая посещаемость может стать рекордной в нынешнем сезоне, отмечает издание. Предыдущий рекорд был установлен 24 сентября во время матча «Зенита» и «Локомотива» — тогда на стадион пришли 36,3 тыс. зрителей.

Для «Зенита» и «Краснодар» игра 11 ноября — борьба за первое место в турнирной таблице. В случае победы клуб из столицы Кубани увеличит отрыв от ближайших преследователей, в том числе от «Зенита», который сейчас отстает на два очка. В противном случае петербургский клуб возглавит чемпионат России.

Сейчас «Краснодар» имеет в активе 31 очко, у «Зенита» — 29.

Александр Орлов

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