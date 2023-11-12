В первом полугодии 2023 года санатории Краснодарского края заработали 18,2 млрд руб. Как сообщает портал бронирования «Санатории-России.рф», это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По доходам санаториев Кубань заняла первое место в России. О причинах роста, а также о главных трендах отрасли «Ъ-Кубань» рассказала региональный маркетолог компании AZIMUT Hotels Юлия Осина.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Осина

Фото: предоставлено автором Юлия Осина

Фото: предоставлено автором

«Политическая обстановка сказалась на выборе Краснодарского края, как основного направления для отдыха россиян и жителей ближнего зарубежья. Тенденцию усилил рост курса валют и значительное удорожание отдыха в Европе, Турции и других, ранее популярных у наших соотечественников направлений. При этом стоимость услуг в здравницах на побережье и других районах края заметно отличается, что позволяет выбрать учреждение в соответствии со своими финансовыми возможностями. Путевки в санаториях Краснодарского края год к году подорожали на 14% в летний и 8% в низкий сезоны.

В высокий сезон наибольшей популярностью пользуются оздоровительные путевки с минимальным объемом лечебных процедур: туристы таким образом хотят совместить летний отдых с возможностью поправить здоровье. Сильного падения спроса на санаторный отдых не наблюдается и в межсезонье, как было ранее. Курс на формирование и развитие кубанских курортов как круглогодичных дает свои результаты.

Заботиться о своем здоровье стало модно и среди молодежи. В послепандемийный 2021-й год прирост гостей в возрасте от 21 до 30 лет составил порядка 8%. В последующие два года этот показатель сохранился. Интересно, что в 2023 году на 8% увеличилось и число гостей в возрасте от 40 до 50. Ранее наибольшую часть посетителей санаториев составляли люди в возрасте 50+. Полагаю, что пандемия сделала свое дело и заставила людей более внимательно к себе относиться, а здравницы просто закрепили результат, когда молодые люди познакомились с санаторно-курортным лечением и стали возвращаться уже не для восстановления, а для профилактики. Если молодые люди в силу дефицита времени для отдыха выбирают путевки 7-10 дней, то пенсионеры, как правило, приезжают на период от 14 до 21 дня.

Помимо классических медицинских программ, повсеместно вводятся программы “Антистресс”, “Детокс”, что очень актуально для жителей мегаполисов, живущих в бешеном ритме, о чем свидетельствует стремительно растущий спрос на такое восстановление.

Санаторно-курортная инфраструктура региона развивается неравномерно: более стремительно модернизируются здравницы на черноморском побережье. А вот у тех санаториев, которые не могут похвастаться наличием пляжа, должна быть очень сильная медицинская база, чтобы люди поехали к ним конкретно за определенным лечением.

Кроме того, 80% санаториев достались нам в наследство от советских времен. И не скажу, что это минус. Все-таки колоссальные и гениальные разработки наших советских ученых внесли весомый вклад в санкур. Ведь не зря от заводов давали путевки на 21 день, потому что наши ученые доказали, что именно 21 день, проведенный в санатории, соблюдая режим питания, сна и принимая лечебные процедуры, в совокупности прибавляет 10 лет к жизни. Так что база хоть и старенькая, но очень сильная, хотя и нуждается в обновлении. И такие проекты сейчас активно реализуются. Процесс модернизации довольно затратный, медицинское оборудование стоит недешево. Но постепенно санатории приобретают новые аппараты, заменяя те, что уже потеряли актуальность.

На данный момент главная проблема санаториев Кубани — транспортный вопрос. Как добираться, когда все аэропорты закрыты, а цена на авиабилеты “кусается”. На поезда билеты нужно покупать очень заблаговременно и тоже за немалые деньги. Это очень влияет на выбор здравницы, а значит санатории Сочи оказываются в этом плане в выигрышном положении».

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