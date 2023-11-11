В Югре полицейские нашли на улице сумку с миллионом рублей

В Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) полицейские во время службы нашли на улице сумку, где лежал миллион рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО – Югре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: mvdmedia.ru Фото: mvdmedia.ru

Две спортивные сумки на скамейке возле подъезда многоквартирного дома по улице Привокзальной обнаружили сотрудники патрульно-постовой службы городской полиции – старший сержант полиции Вадим Гаврилица, сержант полиции Артур Середа и стажер по должности полицейского Ильяс Мусаев. Помимо денег в сумке также лежали личные документы.

Владелец вещей был оперативно установлен, но выяснилось, что мужчина даже не заметил пропажи. С его слов, сумки он забыл на у подъезда, когда разгружал свой автомобиль. Крупная сумма предназначалась для покупки автокрана. Документы и деньги вернули владельцу.

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