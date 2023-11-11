Сочи перевыполнил план по курортному сбору на 20%

По итогам 10 месяцев объем курортного сбора в Сочи составил 494 млн руб. Это на 20% больше, чем было запланировано в целом на год, написала в телеграм-канале вице-мэр курорта Светлана Калинина.

«Впереди ожидается перечисление за четвертый квартал, что позволит сделать Сочи ещё привлекательнее для жителей и гостей курорта. Средства ежегодно идут на благоустройство набережных, скверов, парков и других общественных зон», — отметила она.

Замглавы Сочи рассказала, что на деньги от курортного сбора уже проведено благоустройство входных групп в сквере влюбленных, завершаются работы пешеходной зоны вдоль реки Восточный Дагомыс. Госпожа Калинина отметила, что после их окончания набережная станет визитной карточкой поселка.

Кроме того, планируется установить малые архитектурные формы на общественных территориях Сочи и организовать видеонаблюдение на городских пляжах.

«Эксперимент по взиманию курортного сбора благоприятно сказывается на развитии и благоустройстве города. Успешная реализация мероприятий нацелена на удобство жителей и гостей курорта с учетом общественного мнения», — добавила Светлана Калинина.

Александр Орлов

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