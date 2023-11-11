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В аварии на трассе Пермь-Березники погиб полуторагодовалый ребенок

Сегодня утром во время ДТП в Пермском крае, на дороге Пермь-Березники погибли женщина и полуторагодовалый ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю. По трассе Пермь-Березники двигался автомобиль ВАЗ-2104 под управлением 25-летнего мужчины. По предварительной информации, на 122 км трассы водитель начал совершать обгон и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении и совершавшим поворот налево КАМАЗом.

Фото: Авария на дороге Пермь-Березники, фото - ГУ МВД по Пермскому краю

Фото: Авария на дороге Пермь-Березники, фото - ГУ МВД по Пермскому краю

Погибшие в результате аварии женщина и полуторагодовалый ребенок были пассажирами ВАЗа. Кроме этого, различные травмы получили водитель легкового автомобиля и два его пассажира, один из которых 4-летний мальчик. Пострадавшие госпитализированы. Правоохранительные органы проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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