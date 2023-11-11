Суд потребовал предоставить данные об имуществе семьи челябинского экс-губернатора

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил ходатайство финансового управляющего Павла Стешенцева о получении сведений об активах семьи экс-губернатора региона Бориса Дубровского. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

По данным документа, в рамках дела о банкротстве сына экс-губернатора – Александра Дубровского, финансовый управляющий Павел Стешенцев обратился в суд с требованием сведений о счетах и недвижимости его семьи за последние пять лет. Эта процедура коснется матери должника – Веры Дубровской, его бывшей жены Ирины и сына Олега. Кроме того, суд требует предоставить сведения о пересечении последнего границ Российской Федерации. Вся информация должна быть направлена в Арбитражный суд до 11 декабря.

«Должник в судебном заседании возражал относительно удовлетворения ходатайства финансового управляющего», – обозначено в документе.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», арбитражный суд региона признал Александра Дубровского банкротом в январе 2022 года из-за долгов. Их сумма составила 274 млн руб. В июле этого года АО «Производственное объединение „Монтажник“» предъявило должнику требование на сумму 930 млн руб. В отношении должника была принята процедура реструктуризации долгов, но в сентябре этого года она была оспорена кредиторами.

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