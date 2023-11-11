Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о новом гастробаре на Никитском бульваре и его ярких хитах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Masa Фото: Masa

Мексиканский бар Masa открыла та же команда рестораторов, что и соседнее тель-авивское бистро «Давид Tlv». Но на этот раз к Давиду Курошу, Илье Степаненко и Мите Борисову присоединился шеф Марко Антонио Феррейра, ранее отвечавший за кухню Sangra Fresco. Благодаря его участию, Masa резко выделился на фоне барно-питейного ландшафта Никитского бульвара и приобрел реально подтвержденный статус гастробара.

Марко Антонио сделал для Masa маленькое и очень яркое меню с самыми популярными в Москве мексиканскими хитами. Во-первых, это лучший в Москве, без всяких преувеличений, гуакамоле. Феррейра добавляет в него пико де гайо, тыквенные семечки и неожиданный, но очень эффектный сыр чанах. И это по-настоящему незабываемо с домашними чипсами начос.

Во-вторых, в Masa самые вкусные чуррос. Марко Антонио подает их не с шоколадом, как все, а с соленой карамелью, и это идеальное сочетание, которое демонстрирует навыки шефа, приобретенные в парижской школе Cordon Bleu. Там он обучался профессии, покинув родную Калифорнию в юном возрасте, когда и сам толком не знал, чем хочет заниматься в жизни.

Повар, научившийся делать такой соус-карамель и такое крем-брюле, уже точно знает свое призвание. Потому пробовать надо еще и такос с хрустящей креветкой, печеный бэби-картофель с острым фаршем чоризо, сметаной и зеленью, жареного цыпленка с кукурузным ризотто, и креветки на остром рисе с ферментированным лимоном.