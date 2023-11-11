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Пермский полицейский стал генералом

Уроженцу Перми заместителю начальника ГУ МВД по Алтайскому краю, начальнику полиции Марку Левину присвоено звание генерал-майора. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал 8 ноября.

Фото: Марк Левин, фото - ГУ МВД по Алтайскому краю

Фото: Марк Левин, фото - ГУ МВД по Алтайскому краю

Марк Левин - выпускник историко-политологического факультета ПГНИУ 2002 года. После окончания вуза он поступил на должность оперуполномоченного одного из отделов уголовного розыска УВД Перми. Господин Левин служил в различных подразделениях уголовного розыска, УБОП. Марк Левин возглавлял отдел по раскрытию имущественных преступлений управления уголовного розыска краевого главка, затем стал замначальника полиции по оперативной работе УМВД Перми.

В ноябре 2016 года он был назначен замначальника управления МВД по Севастополю. В 2020 году Марк Левин ушёл на повышение в Алтайский край.

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