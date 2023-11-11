Пермский пиарщик заявил об авторстве идеи и названия фестиваля «Ночь города»

Экс-руководитель PR-направления проектного офиса «Пермь-300» Петр Кравченко заявил «Ъ-Прикамье», что он вместе с event-агентством «GS TEAM» является автором концепции фестиваля «Ночь города». Сейчас это название в качестве товарного знака регистрирует замруководителя оргкомитета «Пермь-300» Наталья Галкина.

«Идея фестиваля «Ночь города» возникла в июне 2022 года. В ходе стратсессий, которые проводил проектный офис «Пермь-300» прозвучало, что Пермь - город, который не спит. Это особенно заметно летом, когда тепло и действительно всю ночь в городе гуляют, работают коммунальные службы, кто-то едет в аэропорт или из него. Город действительно не засыпает. С учетом этого в процессе обсуждения того, каким должен быть День города у меня родилась идея про Ночь города - праздник, который подчеркивает и развивает эту уникальную черту Перми. Развить идею и наполнить эту идею конкретными событиями помогли event-агентство GS TEAM, которые обладают большим опытом в таких масштабных фестивалях», - рассказал Петр Кравченко.

По словам пиарщика, после того как он покинул проектный офис в июне этого года, GS TEAM представили концепцию фестиваля новой команде «Пермь-300» под руководством Натальи Галкиной. «Насколько я знаю, идея сразу понравилась. В последствии, фестиваль вошёл в линейку как одно из центральных событий. GS TEAM - заявителей проекта никто, к сожалению, к сотрудничеству не привлёк. Но подобные случаи, к сожалению, не редкость. И к этом в принципе организаторы фестивалей в Перми морально готовы, когда приходят в госструктуры с идеями. Их могут просто беспардонно присвоить. Мне не понравилось, как была реализована идея, - на мой взгляд, очень поверхностно, но я оставил это мнение при себе. Но узнав из «Коммерсанта», что Наталья Галкина решила зарегистрировать эту идею как товарный знак, не имея к этой идее вообще никакого отношения, честно говоря, остался в шоке от этой наглости», - поделился господин Кравченко.

Наталья Галкина заявила «Ъ-Прикамье», что решение об использовании названия «Ночь города» «было принято, когда Петр Кравченко уже не работал с оргкомитетом». Также она отметила, что после регистрации планирует передать права на товарный знак Пермского краю. «Эти разработки, эта интеллектуальная собственность, должна принадлежать Пермскому краю, а не частной компании. Поэтому сейчас и ведется процесс регистрации товарного знака, что потом передать его в краевое ведение, защитив от нецелевого использования», - считает госпожа Галкина.

«Ночь города» - финальное мероприятие фестиваля «Город встреч», приуроченного к 300-летию Перми, состоялось 26 августа. В шоу приняли участие более 300 артистов. Среди них Лев Лещенко, группа «Ленинград», DJ Smash и артисты Пермского театра оперы и балета.