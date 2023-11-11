На Кубани и в Крыму на выходных местами прогнозируют сильные дожди

На юге России на выходных прогнозируют местами сильные дожди. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Алину Котилевскую, они пройдут в некоторых районах Краснодарского края и Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края

Неустойчивая погода будет связана с перемещающимся из Европы циклоном. Из-за него пройдут дожди, но при этом будет продолжаться аномалия отклонения от климатической нормы. В Крыму температура воздуха превысит норму на 6-8 градусов, а на Черноморском побережье — на 8-10 градусов.

Ветер начнет усиливаться в Крыму и на Черноморском побережье днем в субботу. На полуострове дожди также ожидаются со второй половины дня. Синоптики прогнозируют в ночь на воскресенье сильные осадки и ветер с порывами до 15-17 м/с. После этого фронт сместится в Ростовскую область и на север Краснодарского края.

В Севастополе и Симферополе в выходные дни ожидается до 17 градусов тепла. В Сочи будет 18-19 градусов и солнце, в Краснодаре в субботу — до 13-15 градусов, в воскресенье — до 20 градусов.

Татьяна Ручкина

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