Свердловская ГИБДД выпустила обращение к водителям из-за сильного тумана

Госавтоинспекция Свердловской области выпустила обращение к водителям из-за ухудшения видимости на дорогах из-за густого тумана, который наблюдается в большей части региона.

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Инспекторы попросили отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений и увеличить дистанцию между автомобилями. «Помните, что туман не дает реально оценить расстояние до впереди идущего транспортного средства, поэтому стоит ее увеличить, снизить скорость. Кроме этого, торможение должно быть плавным, нажимайте на педаль тормоза несколько раз, чтобы предупредить водителей автомобилей, которые движутся позади вас»,— рассказали в региональной ГИБДД. Там также попросили отказаться сегодня от длительных поездок.

Пешеходов инспекторы попросили переходить дорогу только по пешеходным переходам, за городом двигаться только навстречу транспортному потоку. А также рекомендовали использовать жилет повышенной видимости.

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