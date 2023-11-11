В Благовещенске произошел пожар в многоэтажке

В Благовещенске загорелся подвал многоквартирного жилого дома. Площадь пожара составила 10 кв. м, открытое горение ликвидировано, сообщило МЧС.

По данным ведомства, были спасены восемь человек, еще шесть эвакуировались самостоятельно. Канал «Звезда» опубликовал видео с места ЧП, на котором видно, что жильцов выводили из задымленного подъезда в респираторах.

В тушении задействованы 21 специалист и 6 единиц техники Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона.

Лаура Кеффер