В Екатеринбурге подешевели автомобили Kia, Haval и подорожали Lada и Toyota

В октябре в Екатеринбурге выросли цены на модели некоторых новых автомобилей: чаще всего, по данным Авто.ру, за прошедший месяц росла стоимость на автомобили Lada (ВАЗ) и Toyota.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Среди новых автомобилей цены выросли на машины OMODA C5 (+10%) — средняя цена составила 3 млн руб. Средняя цена Lada (ВАЗ) Niva увеличилась на 10%, до 1,3 млн руб., а Lada (ВАЗ) Vesta 2022 выросла в цене на 6%, достигнув 1,6 млн руб. Выросли цены и на Toyota Land Cruiser (+7%) и достигла 14 млн руб. Стоимость Kaiyi E5 2021 увеличилась на 5%, до 2,5 млн руб.

Некоторые новые автомобили стали дешевле. Так, цена Kia Seltos уменьшилась на 8%, до 3,3 млн руб. Zeekr 001 (-6%), уменьшилась до 7,4 млн руб. Exeed LX подешевел на 4%, до 3,5 млн руб. Haval F7 2022 подешевел на 4%, до 2,9 млн руб. Средняя стоимость Exeed TXL 2021 снизилась на 2%, до 4,3 млн руб.

На вторичном рынке автомобилей также произошло увеличение цен. Средняя цена по итогу октября на подержанные автомобили возрастом до 15 лет выросла на 2,3%, превысив 2 млн руб.

Так, наибольший рост цены показали автомобили с пробегом Toyota Land Cruiser выпуска 2012-2015 годов (+20%) — цена составила до 4,5 млн руб. Также высокий рост показал машины Mazda 3 периода 2008-2011 (+20%), до 1 млн руб. Также в числе наиболее подорожавших авто вошли Chevrolet Aveo, выпущенный в период с 2011 по 2020 год (+17%) — 700 тыс. руб. Skoda Octavia 2013-2017 годов выросла в цене на 16%, до 1,4 млн руб., а средняя цена BMW 1er 2007-2013 годов (+16%) выросла до 1 млн руб.

Также как и на первичном рынке, среди подержанных автомобилей наблюдалось снижение цен на некоторые модели. BMW 5er 2017-2020 годов (-9%) опустилась до 4,3 млн руб. Chevrolet Lanos 2002-2009 годов (-8%) подешевел до 180 тыс. руб., Toyota Camry 2020 года — упала в цене на 8%, до 3,4 млн руб., а Ford Kuga 2012-2016 годов (-8%) — подешевел до 1,4 млн руб. Datsun on-DO 2014-2019 годов подешевел на 7%, до 500 тыс. руб.

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