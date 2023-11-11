В Киеве произошли взрывы на фоне объявленной в городе воздушной тревоги, сообщило украинское издание «Страна.uа». Мэр города Виталий Кличко подтвердил, что взрывы прогремели на левом берегу Киева. Он уточнил, что сработали силы ПВО. По предварительным данным, пострадавших нет.

Воздушная тревога утром также была объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины, позднее ее отменили.

В прошлый раз о взрывах в Киевской области сообщалось 24, 24 и 29 октября, информации о пострадавших не было.

Лаура Кеффер