Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФАС заморозила контракт на содержание трассы на Ямале за 1,1 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заморозила процедуру заключения контракта на содержание участков трассы Сургут – Салехард в Ямало-Ненецком автономно округе (ЯНАО). Согласно данным сайта Госзакупок, речь идет про участок участок Надым – Салехард, в том числе зимник (строящаяся), Подъезд к с. Аксарка, Объезд г. Салехард, Салехард – Аэропорт, Лабытнанги – Харп, Салехард – Лабытнанги, Подъезд к аэропорту г. Салехард. Стоимость работ оценивалась в 1,14 млрд руб.

Определение подрядчика в части заключения контракта приостановлено по требованию контрольного органа. На закупку, согласно сайту, поступила жалоба от компании «Авангард» (Санкт-Петербург).

Питерская компания пожаловалась, что в один лот были объединены работы по нескольким участкам в разных частях округа, что ведет к укрупнению лота и ограничению конкуренции, потому что выполнять работы, в данном случае, может только подрядчик со структурными подразделениями на территории всех муниципалитетов, где находятся отрезки трассы. Итоги торгов попросили обнулить.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...