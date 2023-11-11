ФАС заморозила контракт на содержание трассы на Ямале за 1,1 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заморозила процедуру заключения контракта на содержание участков трассы Сургут – Салехард в Ямало-Ненецком автономно округе (ЯНАО). Согласно данным сайта Госзакупок, речь идет про участок участок Надым – Салехард, в том числе зимник (строящаяся), Подъезд к с. Аксарка, Объезд г. Салехард, Салехард – Аэропорт, Лабытнанги – Харп, Салехард – Лабытнанги, Подъезд к аэропорту г. Салехард. Стоимость работ оценивалась в 1,14 млрд руб.

Определение подрядчика в части заключения контракта приостановлено по требованию контрольного органа. На закупку, согласно сайту, поступила жалоба от компании «Авангард» (Санкт-Петербург).

Питерская компания пожаловалась, что в один лот были объединены работы по нескольким участкам в разных частях округа, что ведет к укрупнению лота и ограничению конкуренции, потому что выполнять работы, в данном случае, может только подрядчик со структурными подразделениями на территории всех муниципалитетов, где находятся отрезки трассы. Итоги торгов попросили обнулить.

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