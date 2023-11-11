Агентство стратегических инициатив прибудет в Удмуртию для улучшения инвестклимата

В Удмуртию 16 ноября прибудет команда агентства стратегических инициатив, которая проведет стратсессию для улучшению показателей региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам министра экономики Сергея Юрина, в результате стратегической сессии разработают дорожную карту по улучшению показателей. В работе задействуют специалистов министерства и предпринимателей.

Отметим, что рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. В Удмуртии действует Региональный инвестиционный стандарт, который включает в том числе упрощение законодательства и стандартизацию процедур для инвестора. Однако региону предстоит ежегодно совершенствовать внедренные механизмы с учетом обновлений методологии и подтверждать соответствие Стандарту на региональном и федеральном уровнях.