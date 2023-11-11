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обновлено 08:41

Власти Удмуртии будут субсидировать рейсы «Метеоров» до Татарстана

В Удмуртии планируется начать субсидировать рейсы скоростных судов на подводных крыльях «Метеор» до Татарстана. Такое намерение выразила руководитель агентства по туризму республики Юлия Бадаш, пишет «Интерфакс». Регионы связывает река Кама, по которой и будут выполняться рейсы.

Фото: Татьяна Колегова

Фото: Татьяна Колегова

По словам госпожи Бадаш, аналогичная мера по субсидированию затрат действует и в других субъектах России. В настоящее время «суммы уже известны», однако предстоят «более детальные подсчеты».

«Возможно, мы захватим еще и Башкортостан и Пермь этими маршрутами»,— отметила руководитель агентства.

Напомним, регулярные рейсы «Метеора» по маршруту «Елабуга-Сарапул» запустят уже в следующем году, что станет важным шагом для развития туристического обмена между республиками. Рейсы планируют организовать с мая по октябрь 2024 года по пятницам, субботам и воскресеньям. Ориентировочно стоимость билета в один конец составит 1,5 тыс. руб. Первый пробный рейс на скоростном судне состоялся 23 сентября.

Фотогалерея

Как прошел тестовый речной рейс по маршруту Елабуга-Сарапул

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23 сентября из Елабуги в Сарапул отправилось скоростное судно «Метеор»

23 сентября из Елабуги в Сарапул отправилось скоростное судно «Метеор»

Фото: Татьяна Колегова

Время в пути составило около трех часов

Время в пути составило около трех часов

Фото: Татьяна Колегова

На тестовом рейсе проехали представители власти Татарстана, а также журналисты и туроператоры

На тестовом рейсе проехали представители власти Татарстана, а также журналисты и туроператоры

Фото: Татьяна Колегова

Регулярные рейсы на «Метеоре» запустят в 2024 году. Он будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям. Ориентировочно стоимость билета в один конец составит 1,5 тыс. руб. Один «Метеор» вмещает 120 пассажиров

Регулярные рейсы на «Метеоре» запустят в 2024 году. Он будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям. Ориентировочно стоимость билета в один конец составит 1,5 тыс. руб. Один «Метеор» вмещает 120 пассажиров

Фото: Татьяна Колегова

Делегацию на тестовом рейсе сопровождал министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов

Делегацию на тестовом рейсе сопровождал министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов

Фото: Татьяна Колегова

«Метеор» производят в Республике Татарстан на заводе им. Горького. Судно построено по всем современным требованиям систем безопасности и экологичности

«Метеор» производят в Республике Татарстан на заводе им. Горького. Судно построено по всем современным требованиям систем безопасности и экологичности

Фото: Татьяна Колегова

Внутри увеличено пространство между креслами, повышена шумоизоляция, есть оборудование для людей с ограниченными возможностями, а также имеется буфет и смотровая площадка

Внутри увеличено пространство между креслами, повышена шумоизоляция, есть оборудование для людей с ограниченными возможностями, а также имеется буфет и смотровая площадка

Фото: Татьяна Колегова

Скорость судна — 60 км/ч. Старые «Метеоры» не превышали скорость 55 км/ч

Скорость судна — 60 км/ч. Старые «Метеоры» не превышали скорость 55 км/ч

Фото: Татьяна Колегова

На тестовом рейсе также присутствовал председатель государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов (справа). В Сарапуле гостей встречала руководитель агентства по туризму Удмуртии Юлия Бадаш (слева)

На тестовом рейсе также присутствовал председатель государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов (справа). В Сарапуле гостей встречала руководитель агентства по туризму Удмуртии Юлия Бадаш (слева)

Фото: Юлия Бадаш, vk.com

В Сарапуле делегацию встретил глава города Виктор Шестаков

В Сарапуле делегацию встретил глава города Виктор Шестаков

Фото: пресс-служба администрации Сарапула

Для журналистов и туроператоров был организован туристический маршрут по достопримечательностям Сарапула

Для журналистов и туроператоров был организован туристический маршрут по достопримечательностям Сарапула

Фото: пресс-служба администрации Сарапула

Купеческий город показали также и сопровождающим из Татарстана

Купеческий город показали также и сопровождающим из Татарстана

Фото: пресс-служба администрации Сарапула

В Сарапуле тестовый рейс встретили театрализованным шоу

В Сарапуле тестовый рейс встретили театрализованным шоу

Фото: пресс-служба администрации Сарапула

Юлия Бадаш сказала, что «Метеор» даст новый толчок для развития речного туризма и взаимодействия между регионами

Юлия Бадаш сказала, что «Метеор» даст новый толчок для развития речного туризма и взаимодействия между регионами

Фото: пресс-служба администрации Сарапула

По словам госпожи Бадаш, задача сегодняшнего дня — встретиться с туроператорами Татарстана и Удмуртии, чтобы сформировать туристический продукт, который в следующем году будет выпущен

По словам госпожи Бадаш, задача сегодняшнего дня — встретиться с туроператорами Татарстана и Удмуртии, чтобы сформировать туристический продукт, который в следующем году будет выпущен

Фото: пресс-служба администрации Сарапула

Господин Иванов отметил, что Удмуртия имеет сильный положительный туристический имидж, с появлением межрегионального маршрута на «Метеоре» путешествия в Удмуртию станут еще более интересными и доступными

Господин Иванов отметил, что Удмуртия имеет сильный положительный туристический имидж, с появлением межрегионального маршрута на «Метеоре» путешествия в Удмуртию станут еще более интересными и доступными

Фото: пресс-служба администрации Сарапула

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23 сентября из Елабуги в Сарапул отправилось скоростное судно «Метеор»

Фото: Татьяна Колегова

Время в пути составило около трех часов

Фото: Татьяна Колегова

На тестовом рейсе проехали представители власти Татарстана, а также журналисты и туроператоры

Фото: Татьяна Колегова

Регулярные рейсы на «Метеоре» запустят в 2024 году. Он будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям. Ориентировочно стоимость билета в один конец составит 1,5 тыс. руб. Один «Метеор» вмещает 120 пассажиров

Фото: Татьяна Колегова

Делегацию на тестовом рейсе сопровождал министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов

Фото: Татьяна Колегова

«Метеор» производят в Республике Татарстан на заводе им. Горького. Судно построено по всем современным требованиям систем безопасности и экологичности

Фото: Татьяна Колегова

Внутри увеличено пространство между креслами, повышена шумоизоляция, есть оборудование для людей с ограниченными возможностями, а также имеется буфет и смотровая площадка

Фото: Татьяна Колегова

Скорость судна — 60 км/ч. Старые «Метеоры» не превышали скорость 55 км/ч

Фото: Татьяна Колегова

На тестовом рейсе также присутствовал председатель государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов (справа). В Сарапуле гостей встречала руководитель агентства по туризму Удмуртии Юлия Бадаш (слева)

Фото: Юлия Бадаш, vk.com

В Сарапуле делегацию встретил глава города Виктор Шестаков

Фото: пресс-служба администрации Сарапула

Для журналистов и туроператоров был организован туристический маршрут по достопримечательностям Сарапула

Фото: пресс-служба администрации Сарапула

Купеческий город показали также и сопровождающим из Татарстана

Фото: пресс-служба администрации Сарапула

В Сарапуле тестовый рейс встретили театрализованным шоу

Фото: пресс-служба администрации Сарапула

Юлия Бадаш сказала, что «Метеор» даст новый толчок для развития речного туризма и взаимодействия между регионами

Фото: пресс-служба администрации Сарапула

По словам госпожи Бадаш, задача сегодняшнего дня — встретиться с туроператорами Татарстана и Удмуртии, чтобы сформировать туристический продукт, который в следующем году будет выпущен

Фото: пресс-служба администрации Сарапула

Господин Иванов отметил, что Удмуртия имеет сильный положительный туристический имидж, с появлением межрегионального маршрута на «Метеоре» путешествия в Удмуртию станут еще более интересными и доступными

Фото: пресс-служба администрации Сарапула

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