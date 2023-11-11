Власти Удмуртии будут субсидировать рейсы «Метеоров» до Татарстана

В Удмуртии планируется начать субсидировать рейсы скоростных судов на подводных крыльях «Метеор» до Татарстана. Такое намерение выразила руководитель агентства по туризму республики Юлия Бадаш, пишет «Интерфакс». Регионы связывает река Кама, по которой и будут выполняться рейсы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Колегова Фото: Татьяна Колегова

По словам госпожи Бадаш, аналогичная мера по субсидированию затрат действует и в других субъектах России. В настоящее время «суммы уже известны», однако предстоят «более детальные подсчеты».

«Возможно, мы захватим еще и Башкортостан и Пермь этими маршрутами»,— отметила руководитель агентства.

Напомним, регулярные рейсы «Метеора» по маршруту «Елабуга-Сарапул» запустят уже в следующем году, что станет важным шагом для развития туристического обмена между республиками. Рейсы планируют организовать с мая по октябрь 2024 года по пятницам, субботам и воскресеньям. Ориентировочно стоимость билета в один конец составит 1,5 тыс. руб. Первый пробный рейс на скоростном судне состоялся 23 сентября.