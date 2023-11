Названы номинанты на премию Grammy

Академия звукозаписи США определилась с номинантами на премию Grammy 2024 год. Лидером по числу номинаций стала SZA — она претендует на премию в девяти категориях. Семь номинаций у Виктории Моне, по шесть — у Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Майли Сайрус, Оливии Родриго и группы Boygenius.

В главной категории «Запись года» представлены SZA (Kill Bill), Тейлор Свифт (Anti-Hero), Билли Айлиш (What Was I Made For?), Оливия Родриго (vampire), Виктория Моне (On My Mama), Майли Сайрус (Flowers), Boygenius (Not Strong Enough), Джон Батист (Worship).

В номинации «Альбом года» будут бороться SZA, Тейлор Свифт, Оливия Родриго, Майли Сайрус, Boygenius, Лана Дель Рей, Жанель Монаэ, Джон Батист. На «Песню года» претендуют Лана Дель Рей (A&W), Тейлор Свифт (Anti-Hero), Джон Батист (Butterfly), Дуа Липа (Dance The Night), Майли Сайрус (Flowers), SZA (Kill Bill), Оливия Родриго (vampire) и Билли Айлиш (What Was I Made For?).

Очередная церемония Grammy состоится 5 февраля.