Партия здесь власть

Как стало известно «Ъ-Прикамье», губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, вчера вступивший в партию власти, может стать секретарем реготделения «Единой России». В таком случае, как полагают осведомленные источники, действующий руководитель реготделения Вячеслав Григорьев станет заместителем, но фактически продолжит координировать текущую работу отделения. Сам Вячеслав Григорьев эти предположения не комментирует. Эксперт «Ъ-Прикамье» считает смену секретаря реготделения маловероятной.

Президиум регионального политсовета «Единой России» рассмотрел заявление губернатора Пермского края Дмитрия Махонина о вступлении в партию. Как сообщает пресс-служба реготделения, заявление было одобрено президиумом единогласно.

Секретарь регионального отделения Вячеслав Григорьев назвал это решение усилением реготделения «Единой России». Господин Григорьев подчеркнул, что губернатор Прикамья с первых дней своей работы выстроил рабочие, конструктивные взаимоотношения с представителями партии. Глава региона регулярно принимает участие в партийных мероприятиях, поддерживает инициативы реготделения, а также патриотические, социальные, экологические проекты партии, «Молодой гвардии» и сторонников «Единой России».

Дмитрий Махонин поблагодарил партийцев за доверие, отметив, что «Единая Россия» является ключевой политической силой в стране и в регионе. «У нас с вами одна цель — развитие региона и повышение качества жизни его жителей. Приоритеты развития Пермского края тесно связаны с партийными проектами, в рамках которых в территориях нашего региона строятся и приводятся в порядок десятки социальных объектов, дорог, повышается уровень доступности медицины, спорта и культуры в муниципалитетах. Уверен, что теперь наше взаимодействие будет еще более эффективным»,— заявил глава Прикамья.

Источник «Ъ-Прикамье», близкий к региональным властям, предполагает, что после вступления в партию Дмитрий Махонин может возглавить региональное отделение «Единой России». «Главы нескольких регионов являются секретарями реготделений “Единой России”. Это федеральный тренд»,— отмечает собеседник. Он прогнозирует, что действующий секретарь региональной «Единой России» Вячеслав Григорьев перейдет на должность заместителя, но фактически продолжит руководить текущей работой реготделения. Собеседник, близкий к региональному отделению партии, не исключает подобных кадровых решений. Вячеслав Григорьев от комментариев «Ъ-Прикамье» отказался.

Отметим, что предшественник господина Махонина на посту главы Прикамья, министр экономического развития РФ Максим Решетников также является членом «Единой России». Предыдущие губернаторы Пермского края Олег Чиркунов и Виктор Басаргин в партию не вступали.

Дмитрий Махонин возглавил Пермский край беспартийным. В губернаторских выборах 2020 года господин Махонин участвовал как кандидат-самовыдвиженец. Ранее, в 2016 году, господин Махонин баллотировался в Госдуму РФ от партии «Яблоко». Собеседник, близкий к краевым властям, предполагает, что официальное присоединение Дмитрия Махонина к партии власти ставит точку в спекуляциях на тему «яблочного» прошлого губернатора. «В 1990-е в “Яблоке” половина пермской мэрии Трутнева (Юрия Трутнева, вице-премьера правительства РФ, экс-губернатора Пермского края.— «Ъ-Прикамье») была, но это же никого не волнует»,— отмечает собеседник.

Политтехнолог Алексей Чусовитин полагает, что Дмитрий Махонин вступил в партию не столько по собственной инициативе, сколько по рекомендации федерального центра. «Вероятно, это делается для повышения сплоченности региональной элиты. Таков дух времени: оставаться беспартийным губернатором сейчас очень сложно, для этого нужен значительный политический вес»,— говорит политтехнолог. По его словам, вступление в «Единую Россию» — это «некая маскировка, которая позволяет губернатору “быть как все”, стать своим среди других глав регионов и федеральных чиновников».

Смену руководства регионального отделения «Единой России» эксперт считает маловероятной: «Последнее время ”Единая Россия” в Пермском крае демонстрирует хорошие результаты, так зачем менять коней на переправе? Тем более не факт, что губернатору удастся найти время на партийную работу»,— предполагает господин Чусовитин.

Директор «Центра стратегических коммуникаций», политолог Сергей Ильин отметил, что вступление Дмитрия Махонина в «Единую Россию» соответствует федеральному тренду на консолидацию власти. «Сегодня “Единая Россия” — ключевой приводной ремень политического механизма. В случае с Пермским краем юридически оформляется фактическое положение вещей: “Единая Россия” официально становится партией власти, причем не только законодательной, но и исполнительной»,— говорит эксперт.

Константин Кадочников