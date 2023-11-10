Издание «Гроза» из Казани объявили иностранным агентом

Минюст РФ сегодня внес в реестр иностранных агентов студенческое издание «Гроза».

По данным министерства, проект «Гроза» «осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа» РФ, а также «распространял недостоверную информацию» о решениях, принимаемых органами российской власти, в том числе в сфере образования. Минюст также сообщает, что это издание «пропагандировало образовательную иностранную организацию», признанную в РФ нежелательной, а также распространяло материалы иноагентов.

«Гроза» позиционирует себя как интернет-журнал «о высшем образовании и о том, что волнует молодых людей в России». Изначально проект создавался студентами в Казани, однако затем он стал освещать проблемы образования по всей стране.

Также в реестр иностранных агентов включены «Кедр.медиа», журналист Сергей Колдобский (Шелин), политик из Пскова Алексей Малов.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"