Минюст внес в список СМИ-иноагентов екатеринбургское издание «Гроза»

Минюст внес в список СМИ-иноагентов екатеринбургское студенческое издание «Гроза». Это следует из данных сайта Минюста.

«Гроза» позиционирует себя как «независимое издание для студентов Екатеринбурга», которое «освещает проблемы академической среды города». Основной платформой СМИ является телеграм-канал на 1,6 тыс. подписчиков.

Ведомство объясняет это тем, что СМИ «осуществляло действия, направленные на формирование негативного образа» России; «распространяло недостоверную информацию» о решениях, принимаемых органами российской власти, в том числе в сфере образования.

Минюст утверждает, что издание «пропагандировало образовательную иностранную организацию», признанную в РФ нежелательной, а также распространяло материалы иностранных агентов

Напомним, ранее Минюст внес в список иноагентов журналиста и основателя екатеринбургского СМИ It’s My City Дмитрия Колезева и экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.

Виталий Красиков

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