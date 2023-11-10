Встретили не по форме

В двух казанских ресторанах намерены уволить сотрудников фейс-контроля за то, что они отказались пускать людей в камуфляже — участников спецоперации из добровольческого батальона «Алга». Эти случаи произошли еще три недели назад. Но видеозаписи, где «трезвых ветеранов СВО не пускают» в клубы, военные Telegram-каналы начали распространять сегодня. Руководство заведений поспешило извиниться перед бойцами. «Мы должны их встречать и разрешать приходить им в военной форме»,— отреагировали в ассоциации рестораторов Татарстана. А в мэрии Казани указали, что отказывать в посещении клуба в военной форме незаконно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Ресторан и ночной клуб в Казани MЁD kitchen принес «глубочайшие извинения» участникам добровольческого батальона «Алга», которые хотели попасть в заведение, но их не пустила охрана из-за несоблюдения дресс-кода.

«Мы с большим уважением относимся ко всем, кто сражается за нашу страну. Вы бережете спокойствие нас и наших детей»,— говорится в сообщении клуба в социальных сетях. Администрация заведения попросила: «Пожалуйста, давайте остановим этот конфликт, мы обещаем разобраться во всех вопросах, что задели честь военнослужащих ребят». В ресторане обещают уволить сотрудников, которые не пустили людей в военной форме. Администрация клуба заявила, что хочет «лично поговорить с участниками данного инцидента, чтобы извиниться в живом диалоге».

Руководство ресторана Smoky People также готовится уволить тех, кто не пустил бойцов в камуфляже в заведение. «Официально приносим извинения. В Smoky People мы впускаем гостей в форме. Также мы хотим лично принести извинения гостям, которые были в тот день. Сейчас пытаемся связаться с ними»,— говорится в сообщении ресторана, которое опубликовало госагентство «Татар-информ». В заведении отметили, что у сотрудников ресторана также «имеются близкие или родственники, которые находятся в зоне СВО», а также «есть сотрудники, которые участвуют в сборе гуманитарной помощи».

О том, что бойцов батальона «Алга» (был сформирован летом 2022 года властями Татарстана как национальный батальон республики для участия в специальной военной операции РФ на Украине) не пустили в несколько ресторанов Казани, стало известно в пятницу. Сами же события произошли 21 октября. В Telegram-канале «военкоров» были опубликованы видеозаписи, на которых мужчины в камуфляже хотят пройти в клуб. Однако сотрудники фейс-контроля заявили им о наличии дресс-кода: военную форму сравнили со спортивной и специальной одеждой.

Авторы этого сообщения подчеркнули, что воины, которые хотели пройти в клуб, были «очень сдержанные, никто слова матом не сказал, трезвые». «Ребята были в камуфляже и даже показали медали, но работники службы безопасности, а потом и сам директор все равно категорически закрыли перед ними вход»,— посетовали в Telegram-канале (в описании не указано, о каком из двух клубов идет речь).

При этом изначально «военкоры» назвали в списке заведений, куда не пускают в военной форме, кафе Happy People. Однако затем сами бойцы батальона «Алга» выложили видео, заявив, что у них нет претензий к тому заведению, они там «практически ежедневно завтракают, обедают и ужинают». Сообщения, что туда не пускают военных, они назвали «чудовищным недоразумением и ложью». Бойцы потребовали «отозвать негативные комментарии» об этом кафе. Все три заведения находятся в Ново-Савиновском районе Казани.

Городские власти, узнав об инциденте, заявили, что ситуация с участниками СВО «вызывает вопросы».

«Не видим законной причины для отказа в посещении клуба в военной форме»,— сказано в сообщении мэрии.

Чиновники заявили, что свяжутся по этому поводу с владельцами клубов, действиям которых оценку должны дать правоохранительные органы. «Казань — город уважительного отношения»,— напомнили в мэрии.

В России это не первый случай, когда военных не пускают в заведения, ссылаясь на наличие дресс-кода. Так, в августе в московский ресторан «Магадан» не пустили лейтенанта воздушно-космических сил из-за того, что он был одет в военную форму. Тогда охранников также уволили. А спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что надо закрыть «учреждения, где так относятся к военнослужащим».

«В связи с СВО, мы должны гордиться теми людьми, которые на передовой. Естественно, если они приезжают на отдых, мы должны составить им максимум удобств. Как уже говорили в парламенте нашей страны, мы должны их встречать и разрешать приходить им в военной форме»,— заявил «Ъ-Казань» председатель Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана, генеральный директор ООО «Татинтер-ресторантс» Зуфар Гаязов. Он считает, что военных могут не пустить в заведения, только если они нарушают закон или есть угроза общественной безопасности.

«В остальных случаях мы к этим людям должны относиться с уважением и благодарностью. Если люди хотят посетить ресторан, мы не должны препятствовать»,— сказал господин Гаязов.

Член Ассоциации юристов России Виктория Тютюнникова говорит, что заведения могут «самостоятельно устанавливать правила поведения для потребителей», однако они не должны противоречить законам РФ. «Дресс-код, фейс-контроль относятся к таким "внутренним правилам" заведения, которые находятся вне рамок закона»,— считает юрист. По ее словам, те, кого не допустили в ресторан, могут обратиться с жалобой в Роспотребнадзор и с иском в суд.

Кирилл Антонов