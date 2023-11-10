В Крыму уничтожили четыре авиабомбы времен войны

В двух районах Крыма уничтожили четыре авиаснаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Боеприпасы были обнаружены в Ленинском и Белогорском районах. Спасатели вывезли на полигон и уничтожили два снаряда АС-122, по одному ЗАБ-50 и ФАБ-50.

«Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности»,— говорится в сообщении.

К ликвидации боеприпасов привлекли 10 человек и четыре единицы спецтехники.

Анастасия Донскова

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