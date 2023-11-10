В Крыму уничтожили четыре авиабомбы времен войны
В двух районах Крыма уничтожили четыре авиаснаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РК.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Боеприпасы были обнаружены в Ленинском и Белогорском районах. Спасатели вывезли на полигон и уничтожили два снаряда АС-122, по одному ЗАБ-50 и ФАБ-50.
«Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности»,— говорится в сообщении.
К ликвидации боеприпасов привлекли 10 человек и четыре единицы спецтехники.
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