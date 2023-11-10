В «Молоте» может появится новый голкипер

Вратарь Егор Гуськов будет выступать за «Молот». Об этом сообщает неофициальная страница пермского хоккейного клуба в telegram. На сайте ХК «Ростов», где начинал сезон Гуськов, появилась информация, что он покинул команду спустя четыре месяца работы. На сайте пермского клуба пока нет информации.

В регулярном чемпионате 21-летний вратарь, воспитанник ярославской школы хоккея, провел 12 неполных матчей (1 победа, 8 поражений), в которых отразил 91% бросков по воротам при коэффициенте надёжности 2,78. Был признан лучшим игроком выездной серии ростовской команды в период с 24 по 30 октября.