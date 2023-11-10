Управление ФСБ по Чечне возглавил Дмитрий Кечкин

Управление ФСБ по Чеченской Республике возглавил Дмитрий Кечкин. На этом посту он сменил Игоря Кочнева, сообщил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров. Нового начальника УФСБ по Чечне Рамзану Кадырову представил генерал-лейтенант ФСБ Сергей Сапунков.

«Дмитрий Николаевич не новый человек в органах государственной безопасности. За плечами у него богатый опыт работы в различных субъектах нашей страны»,— написал глава региона. Он также поблагодарил за проделанную в республике работу Игоря Кочнева.

С октября 2022 года Дмитрий Кечкин возглавлял УФСБ по Ингушетии. До этого он работал в ФСБ в Дагестане. По информации источника Ufa1.ru, в октябре 2023-го Игорь Кочнев возглавил УФСБ по Башкирии. Управлением ФСБ в Чечне он руководил с 2020 года. До этого он возглавлял УФСБ по Приморскому краю, а с 2017-го — по Тюменской области.

Эрдни Кагалтынов