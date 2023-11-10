В Саратовской области снимают коронавирусные меры поддержки бизнеса

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин внес в региональный парламент законопроект о внесении изменений в закон о патентном налогообложении в регионе. Соответствующие документы опубликовали на сайте Саратовской областной думы.

В пояснительной записке говорится, что речь идет о части «коронавирусных» преференций. С 2021 года в Саратовской области не применялся устанавливаемый Минэкономразвития РФ коэффициент-дефлятор — показатель для индексации суммы потенциального возможного дохода предпринимателей, работающих по патентной системе налогообложения.

В 2024 году указанный коэффициент составит 1,058. Отмена мер поддержки происходит в рамках снятия ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Дарья Васенина

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