В Воронежской области ликвидировали АЧС на лугу в Калачеевском районе

Воронежский губернатор Александр Гусев подписал указ об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней (АЧС) на части территории Калачеевского района. Речь идет о территории луга, расположенного в 110 метрах от жилья возле села Заброды Калачеевского района.

Село Заброды входит в территорию угрожаемой зоны «старого» случая АЧС, выявленного еще в конце октября на предприятии «Агроэко». В угрожаемой зоне сейчас продолжаются обходы.

В указе причины введения ограничений не озвучены, но обычно подобные меры вводятся при обнаружении останков нескольких свиней. В таких случаях по ветеринарным правилам участок местности должен быть объявлен инфицированным объектом. Фактически на нем, как правило, ветеринарные мероприятия проводятся быстро, и на деятельность населения и бизнеса они не влияют. По данным «Ъ-Черноземье», на лугу в Калачеевском районе все ветеринарные мероприятия уже завершены.

Олег Мухин

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