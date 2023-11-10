Бастрыкин запросил итоги проверки о растлении мальчиков подростками на Кубани

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по итогам проверки информации о растлении мальчиков подростками на Кубани. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

По данным ведомства, родители одного из пострадавших опубликовали видеообращение к руководству следкома. Семья рассказала, что от действий злоумышленников пострадали еще несколько детей. В настоящее время в Краснодарском крае проводят доследственную проверку на основании поступившей информации.

В соцсетях сообщают, что преступление произошло в станице Старомышастовской. Сообщается, что пострадавших детей трое. Их родители направили коллективное заявление в правоохранительные органы. Дети рассказали, что ходили на тренировки в компании подростков в возрасте 13-14 лет. По заявлению потерпевших, они неоднократно подвергались сексуализированному насилию со стороны старших мальчиков.

Анастасия Донскова

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