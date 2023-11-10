На Урале дома нашли мертвым военкома Краснотурьинска

На Урале обнаружили мертвым военного комиссара Карпинска, Краснотурьинска и Волчанска Сергея Чекасина. Об этом сообщил «Вечерний Краснотурьинск» со ссылкой на прокуратуру.

Тело военного комиссара обнаружено дома. По предварительной версии, Сергей Чекасин совершил самоубийство. На месте работают следователи.

Ссылаясь на собственные источники, издание пишет, что погибший «долго болел».

Как сообщил портал «РЕН ТВ» со ссылкой на источник, Сергей Чекасин был найден с огнестрельным ранением в грудной клетке и скончался по дороге в больницу.

Виталий Красиков

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