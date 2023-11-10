ФАС утвердила повышение тарифов на 7,2% для «Транснефти»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила повышение тарифов «Транснефти» на транспортировку нефти по магистральным нефтепроводам в 2024 году на 7,2%. Документ опубликован на портале правовых актов.

Сетевой тариф для нефтепровода Заполярье — Пурпе выросли с 510,38 руб. за тонну до 547,09 руб. за тонну (без НДС), для нефтепровода Куюмба — Тайшет он увеличился с 811,36 руб. за тонну до 869,72 рубля за тонну (без НДС).

Вырос сетевой тариф на транспортировку «Транснефти» и по трубопроводной системе «Восточная Сибирь—Тихий океан» для экспорта в Китай и через порт Козьмино — с 3146,65 руб. за тонну (без НДС) до 3372,98 руб. Приказ вступит в силу с 1 января 2024 года.

В 2020 году правительство России утвердило ежегодный рост тарифов «Транснефти» в 2021—2030 годах по формуле «инфляция минус 0,1%». В 2023 году тарифы выросли на 5,994%.

Петр Бузлаев