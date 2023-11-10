Минтранс показал эскизы новой ЖД-станции в Переславле

Новая железнодорожная станция в Переславле-Залесском будет включать в себя пассажирское здание с кассами из быстровозводимых блок-модулей площадью 650 кв.м. Сроки реализации инвестпроекта обсудили губернатор Михаил Евраев и и.о. начальника Северной железной дороги Игорь Наталенко.

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Фото: Министерство транспорта Ярославской области Эскиз новой ЖД-станции

Фото: Министерство транспорта Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что инвестором строительства новой ЖД-станции в Переславле выступает ОАО «РЖД». Сейчас подрядчик завозит на участок необходимые материалы. Как сообщили в региональном минтрансе, строительство закончат во втором квартале 2024 года.

«В Переславле-Залесском будет построен вокзальный комплекс, включающий пассажирское здание с кассами из блок-модулей площадью около 650 кв.м., новую пассажирскую платформу, а также благоустроенную территорию с детской площадкой и парковкой для автобусов и автомобилей»,— рассказали в минтрансе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз новой ЖД-станции

Фото: Министерство транспорта Ярославской области Эскиз новой ЖД-станции

Фото: Министерство транспорта Ярославской области

Алла Чижова