На Кубани новый питомник саженцев винограда запустят в 2024 году

Питомник саженцев на Кубани мощностью 1 млн единиц растений в год запустят в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Новый питомник расположен в районе Анапы. С его учетом на Кубани будут функционировать шесть угодий.

«На полную проектную мощность питомниководческие хозяйства края планируют выйти в 2026 году. Она составит 9,3 миллиона саженцев в год»,— говорится в сообщении.

По итогам текущего года питомниками планируется выпуск 4,8 млн саженцев, из которых 3,2 млн единиц используют внутри региона, еще 1,6 млн отправят в другие субъекты РФ.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram