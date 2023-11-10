Подозрительную яхту с боеприпасами на борту перехватили в акватории Невской губы

Сотрудники водной полиции в Санкт-Петербурге перехватили в акватории Невской губы подозрительную яхту. О происшествии вечером в пятницу, 10 ноября, сообщает 78.ru.

По данным телеканала, судно под названием «Мария» под управлением 54-летнего капитана не имело разрешения на вход в петербургскую акваторию. При этом капитан яхты проигнорировал портовое распоряжение и самовольно последовал в сторону Петровской косы.

Сотрудники безопасности осуществили перехват судна и провели обыск. На борту вместе с капитаном находилось четверо молодых людей: двое мужчин и две девушки. По их словам, они следовали в сторону Зеленогорска. В ходе обыска в каюте капитана было обнаружено более 300 патронов, а также 19 печатей различных организаций.

В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка.

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