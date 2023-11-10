«ДМ Технолоджис» начнет выпускать в Ульяновске новые российские станки

Московская компания «ДМ Технолоджис» выводит на рынок российские станки под маркой COBALT. Выпускать их начнут на новой производственной площадке в Ульяновске. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале, разместив информацию о себе с сайта «Новости промышленности». Как сообщает компания, в ее планах в 2024 году выпустить первые серийные 40 станков и поставить их заказчикам, а 2025 году — выйти на полную линейку токарных и фрезерных станков, а также наладить производство комплектующих и деталей.

ООО «ДМ Технолоджис» (ДМТ) зарегистрировано в апреле 2022 года в Москве с уставным капиталом в 1 млн руб. с категорией субъекта «микропредприятие». 100% компании принадлежит ее гендиректору Рустаму Аляутдинову. Как отмечают в компании, основная часть ее команды — сотрудники ООО «ДМГ МОРИ РУС», станкостроительное производство которой было размещено в Ульяновске.

По словам Рустама Аляутдинова, станки будущей линейки COBALT — «это станки российской сборки», созданные конструкторами компании, вплоть до программного обеспечения. Как пояснили «Ъ», конструкторы ДМТ, на производстве в Ульяновске будет выполняться финальная обработка комплектующих, сборка электрошкафа, а также полная сборка с последующими испытаниями станка. Основная часть комплектующих (кабина, корпус электрошкафа, пульт оператора, гидростанция и т.д.) — от поставщиков ДМТ, размещенных на территории РФ. Небольшая часть комплектующих (точные узлы, такие как шарико-винтовая передача, подшипники ШВП и шпинделя, револьверная голова) — иностранного производства.

До последнего времени ДМТ вело на своей базе в Ульяновске предпродажную подготовку китайских станков, выпускаемых под брендом ДМТ.

Официально о месте размещения производства «ДМ Технолоджис» не сообщается. По неофициальной информации, производство будет размещено в Заволжском районе, на промплощадке за «Авиастаром», там же, где размещалась база компании, в том же корпусе, где находится ульяновский завод штампов и пресс-форм «Форш» (30-й инженерный проезд, д.7).

Сергей Титов, Ульяновск