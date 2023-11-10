В ГИБДД предупредили тюменцев об увеличении аварийности из-за непогоды

Тюменцев предупредили в ГИБДД об увеличении аварийности из-за непогоды в регионе. Отмечается, что в области туман, плохая видимость и повышенная скользкость. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По данным ГИБДД, на 17 км трассы Тюмень — Омск столкнулись Toyota и BMW из-за нарушения очередности проезда. В результате была ранена пассажирка BMW.

Также на 128 км трассы Курган — Тюмень из-за нарушения бокового интервала столкнулись Hyundai и Renault. Водитель Renault получила ушибы. «Особенно сложная обстановка на федеральных дорогах в 50-ти км зоне от Тюмени»,— сказано в сообщении.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте