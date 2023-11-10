«Близость», группа «Сталкер» и кино о Зигфриде

На концертных площадках Екатеринбурга можно посетить выступление оркестра свердловской филармонии под руководством дирижера Дмитрия Лисса, насладиться песнями Адель и сходить на концерт группы «Сталкер». В музеях — посетить выставку Вячеслава Михайлова «Я с вами до Рождества» и лекцию о музыке в сериале «Твин Пикс». В театрах — спектакли «Близость» с участием актрисы Татьяны Арнтгольц и рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда», а в кино — посмотреть кинопоказ немецкой оперы «Зигфрид. Кольцо нибелунга». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный дирижер Уральского академического филармонического оркестра Дмитрий Лисс

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Главный дирижер Уральского академического филармонического оркестра Дмитрий Лисс

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Концерты

В Свердловской государственной академической филармонии 11 ноября состоится концерт «Симфония-открытие». На нем Уральский академический филармонический оркестр и пианист Яков Кацнельсон под руководством дирижера Дмитрия Лисса исполнит концерт №5 для фортепиано с оркестром, симфонию №5 и симфоническую сюиту «Поручик Киже» Сергея Прокофьева. Стоимость билета на концерт — от 750 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джаз-клуб EverJazz в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Джаз-клуб EverJazz в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В джаз-клубе EverJazz 12 ноября состоится концерт-посвящение Адель в исполнении ансамбля Юлии Дьячковской. Творческая биография британской певицы и композитора Адель включает четыре студийных альбома, последний из которых вышел в ноябре 2021 года. Стоимость билета — от 500 руб.

Во Дворце культуры железнодорожников 15 ноября покажут мюзикл-шоу «Из Chicago в Mamamia», в котором прозвучат самые яркие арии мюзиклов «Чикаго» и «Мамма Мия». Игру актеров дополнит видеоряд, который погрузит зрителя сначала в тюрьму округа Чикаго, а затем переместит на остров Греции. Хореография в стиле Боба Фосси дополнена музыкой группы ABBA. Стоимость билета на шоу — от 1,2 тыс. руб.

В джазовом клубе EverJazz 17 ноября состоится концерт саксофониста Григория Дягина и резидентов клуба Fly sax seasons. В программе вечера — композиции музыкантов-саксофонистов Джошуа Редмана, Джона Колтрейна, Уэйна Шортера и братьев Брекеров. Кроме того, прозвучит ряд авторских тем лидера проекта. В качестве приглашенных гостей на концерте выступят тромбонист Виталий Владимиров, певица Ирина Макарова и перкуссионист Андрей Милс. Стоимость билета — от 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оркестр во время выступления

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Оркестр во время выступления

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Свердловской государственной академической филармонии 17 ноября состоится концерт «Вальпургиева ночь. Страшно-музыкально». В программе — «Вальпургиева ночь», балетная музыка из оперы «Фауст» Шарля Франсуа Гуно и композиция «Ученик чародея» Дюка Поля. Произведения исполнит Уральский молодежный симфонический оркестр под руководством дирижера Дмитрия Филатова. Стоимость билета на концерт — от 850 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер группы "Сталкер" Андрей Державин

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Лидер группы "Сталкер" Андрей Державин

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Во Дворце культуры железнодорожников 17 ноября певец Андрей Державин и обновленный состав группы «Сталкер» представят концерт «Новое и лучшее», на котором прозвучат премьерные произведения и все хиты легендарной группы, в числе которых «Брат», «Катя-Катерина», «Не плачь, Алиса!» «Журавли», «Чужая свадьба» и другие. Стоимость билета на концерт — от 800 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие выставки петербургского художника Вячеслава Михайлова «Я с вами до Рождества» в Музее андеграунда в Екатеринбурге

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Открытие выставки петербургского художника Вячеслава Михайлова «Я с вами до Рождества» в Музее андеграунда в Екатеринбурге

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Выставки

В Музее андеграунда 9 ноября открылась выставка известного петербургского художника Вячеслава Михайлова «Я с вами до Рождества». Его работы не раз выставлялись на крупных площадках Екатеринбурга. На выставке «Я с вами до Рождества», в том числе, представлены ранее не экспонировавшиеся произведения из абстрактной серии «Капище». Вячеслав Михайлов родился в 1945 году, окончил Репинский институт по классу живописи и аспирантуру. Его живописные и графические работы находятся в Третьяковской галерее (Москва) и в Русском музее (Санкт-Петербург). Выставка продлится до 7 января, стоимость полного билета — 300 руб.

В Музее андеграунда 11 ноября пройдет лекция от кластера PunkKult «Скотт Пилигрим и его история, ставшая культовой». Она будет посвящена романтическому комедийному фильму «Скотт Пилигрим против всех». На встрече расскажут о необычных фактах создания произведения и о главном герое Скотте Пилигриме, который, влюбившись, смог влюбить в себя целый мир. Стоимость полного билета на лекцию — 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Центр индустриального наследия Эльмаша "Пространство Заря" на месте кинотеатра "Заря" в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ "Центр индустриального наследия Эльмаша "Пространство Заря" на месте кинотеатра "Заря" в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В пространстве «Заря» 12 ноября пройдет лекция программы «Эльмашеведение: дворы», на которой посетители обсудят квартал №4: Баумана — Старых Большевиков — Энтузиастов — Стачек. За застройку этого квартала бралось сразу несколько предприятий: и завод Строймаш, и завод № 50, и завод имени Калинина, и трест Свердловскпромстрой. Поэтому архитектура этого квартала получилась, с одной стороны, разнообразная, а с другой — не слишком парадная. Куратор проекта — историк и краевед Евгений Бурденков. Вход на мероприятие свободный, по предварительной регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей Андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Музей Андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Музее андеграунда 15 ноября состоится лекция культуролога и композитора Тимофея Чаплюка «Твин Пикс: чертовски вкусный саундтрек». Автор музыки Анжело Бадаламенти создал для сериала «Твин Пикс» собственный композиторский язык, которому будут подражать следующие поколения музыкантов. На лекции слушатели узнают, почему музыка настолько важна в сериале, откуда черпал вдохновение режиссер и почему отказывается раскрывать секреты своих сочинений. Посещение лекции доступно по входному билету, его полная стоимость — 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворец молодежи в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Дворец молодежи в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Спектакли

Во Дворце молодежи 12 ноября покажут спектакль «Близость» режиссера Владимира Моташнева. Сюжет спектакль — казалось бы, ничем не примечательный — о двух лучших друзьях, которые полюбили одну девушку. И эта связь может как принести предательство и ложь, так и стать попыткой найти собственное счастье. Особенность постановки в том, что автор начинает рассказывать ее от финала к развязке, но поможет ли это героям обернуть время в свою пользу — останется вопросом на протяжении всего спектакля. В ролях: Татьяна Арнтгольц, Роман Маякин и Андрей Чадов. Стоимость билета — от 2 тыс. руб.

В Центре современной драматургии 12 ноября состоится премьера спектакля «Орестея», режиссерами которого выступили актеры театра. «Орестея» — это древнегреческая трагедия Эсхила. В спектакле актеры расскажут о событиях до, во время и после Троянской войны. Стоимость билета — 800 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Киноконцертный театр (ККТ) "Космос" в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Киноконцертный театр (ККТ) "Космос" в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В киноконцертном зале «Космос» 14 ноября презентуют музыкальный спектакль-феерия «Ханума» режиссера Нины Чусовой по мотивам классической грузинской пьесы Авксентия Цагарели. Сюжет рассказывает о богатом тифлисском купце, который желает породниться с аристократическим родом. Поэтому он собирается выдать свою красавицу-дочь за старого разорившегося князя. Однако девушка любит молодого учителя, племянника князя. Роли исполняют: Наталья Бочкарева, Юлия Рутберг, Анатолий Васильев, Ольга Арнтгольц и другие. Стоимость билета на спектакль — от 1 тыс. руб.

На сцене Центра современной драматургии 15 ноября покажут новый спектакль «Ведьма», основанный на трех рассказах Антона Чехова «Враги», «Ванька» и «Ведьма». В каждом из них герои обнажают душу, стремятся к тому, чтобы их услышали, однако остаются непонятыми и брошенными. В произведениях говорится о любви, которая бывает страшна. Однако судьбы персонажей доказывают, что нелюбовь бывает еще страшнее. Стоимость билета — 700 руб.

В Малом драматическом театре «Театрон» 15 ноября состоится премьера спектакля «Обещано жить» по произведениям Константина Паустовского. Спектакль представляет собой своеобразный разговор о счастье, которого достоин каждый человек. История будет особенно близка тем, кто любит русский язык и Родину. Стоимость билета — от 500 руб.

В баре Red Cooper Bar 16 ноября состоится битва поэтов «Mortal Combat. Пронзаем словом!». Она будет проходить в три тура, в каждом из них пишущие стихи представят свои произведения, написанные ранее и сочиненные прямо во время конкурса. Председателем жюри станет Евгений Горенбург. Специальным гостем баттла станет Black Velvet дуэт: вокалистка Мария Мыльникова и клавишник Георгий Лис исполнят знаменитые рок-хиты. Вход на мероприятие свободный.

В киноконцертном зале «Космос» 17 ноября Санкт-Петербургский театр «Рок-опера» представит постановку Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса «Иисус Христос — суперзвезда». Рок-опера исполняется на русском языке в переводе Григория Кружкова и Марины Бородицкой. Сценическая редакция произведения отличается от традиционного прочтения рок-оперы, она ближе к Священному Писанию, поскольку изначально спектакль выпускался под покровительством Православной Церкви. Авторы свободно трактуют Великую книгу Нового завета, однако лейтмотивом проходит мысль о том, что без любви, без сострадания душа человеческая деградирует. В спектакле заняты: Вячеслав Ногин, Анна Позднякова, Александр Кавин, Татьяна Ворончихина и другие. Стоимость билета — от 1,8 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ельцин-центр в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Кино

В Ельцин-центре с 10 по 15 ноября проходит кинопоказ фильма «Как заниматься сексом» режиссера Молли Мэннинг Уокер на английском языке с русскими субтитрами. Фильм стал победителем номинации «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля 2023 года. Кинокартина посвящена трем подругам, которые только что окончили школу и стараются не думать о результатах экзамена. Чтобы провести лето, наполненное впечатлениями, они летят на каникулы из Лондона на остров Крит. Стоимость билета — 320 руб.

В Ельцин-центре 11 ноября пройдет кинопоказ оперы «Зигфрид. Кольцо нибелунга» на немецком языке с русскими субтитрами режиссера Дмитрия Чернякова и дирижера Кристиана Тилеманна. Опера привлекла внимание публики по всему миру и задала новые критерии исполнения тетралогии. Опера была поставлена в театре Staatsoper Unter den Linden Berlin в 2022 году. Стоимость билета на кинопоказ — 600 руб.

Подготовила Анастасия Таначева