Грузооборот портов Черноморо-Азовского бассейна за год вырос на 17%

Грузооборот портов Черноморо-Азовского бассейна по итогам 10 месяцев текущего года вырос на 17,2% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба РосМорРечФлота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ

Показатель составил 251,3 млн тонн. Перевалка сухих грузов увеличилась на 26,2% и составила 122,9 млн тонн, наливных — 128,4 млн тонн (+9,8%).

В целом по России показатель за указанный период увеличился на 7,8%, до 749,3 млн тонн. Перевалка сухих грузов возросла на 14,7% (382 млн тонн). Наиболее высокий прирост показали зерно, химические и минеральные удобрения, металлолом и контейнерные грузы.

Анастасия Донскова

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