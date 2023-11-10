Объем грузоперевозок по западному маршруту МТК «Север-Юг» на СКЖД вырос на 17,5%

С января по октябрь текущего года погрузка экспортных товаров на станциях Северо-Кавказской железной дороги для дальнейшего отправления по западному маршруту международного транспортного коридора «Север-Юг» составила 871,6 тыс. т, что на 17,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Около 53% об общего объема грузов составило зерно. Также со станций отправлялись продукты перемола, удобрения, комбикорма, нефть и нефтепродукты, черные металлы, а также продовольственные товары.

Главными точками отправления грузов стали Зеленокумск, Невинномысская, Расшеватка, Дивное, Зольский, Буденновск (Ставропольский край), Дербент (Дагестан) и Абинская (Краснодарский край). Товары от этих станций отбывали в Азербайджан, Иран и Грузию.

В целях увеличения объема перевалки грузов в следующем году ОАО «РЖД» планирует модернизировать инфраструктуры грузовых терминалов на станциях Грозный, Владикавказ и Краснодар-Сортировочный. Также начнется реконструкция инфраструктуры грузовых дворов на станциях Невинномысская, Крымская и Минеральные Воды.

Анастасия Назарова