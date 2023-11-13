WINEPARK принял участие в выставке ProWine China

С 8-10 ноября в Шанхае (Китай) проходит международная выставка ProWine China, где впервые принимает участие WINEPARK by Mriya из Республики Крым. Всего Россию представляют более 12 виноградарских компаний из Крыма и Краснодарского края.

Участие российских компаний способствует продвижению отечественной виноградарской продукции на мировой арене, в частности на перспективном и стратегически важном для России рынке Юго-Восточной Азии. На совместном стенде перспективных российских виноградарских хозяйств, WINEPARK представил 5 напитков.

ProWine China является ведущей отраслевой международной выставкой в Китае. Ежегодно на одной площадке собираются около 15 000 производителей, дистрибьюторов, поставщиков оборудования из десятков стран мира. Участие в выставке дает возможность заключить международные долгосрочные контракты, наладить сотрудничество с крупными мировыми розничными сетями и расширить дистрибуцию.

«Участие российских виноградарских компаний в международных выставках открывает уникальные перспективы для развития российской индустрии. Находясь здесь, мы устанавливаем деловые контакты с потенциальными партнерами и инвесторами из разных стран. Это открывает двери для экспорта российских вин на зарубежные рынки»,— комментирует главный винодел WINEPARK Олег Ничвидюк.

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