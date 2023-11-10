Отопление жилых домов в Ялте начнут с 13 ноября

Подача теплоэнергии в жилые дома в Ялте начнется с 13 ноября. Об этом сообщила глава города Янина Павленко в Telegram.

При этом подача тепла начнется несмотря на то, что среднесуточная температура не была зафиксирована на уровне «положенных» 8 градусов. В администрацию города поступило множество просьб от жителей о начале отопления жилфонда.

Объекты социальной сферы в Ялте начали отапливать с 17 октября по заявкам руководителей организаций. В настоящее время в городе работают две ресурсоснабжающие организации.

Анастасия Донскова

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