Три самолета, летевшие в Тюмень, сели в Екатеринбурге из-за тумана

Три самолета авиакомпании Utair совершили посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за тумана в пункте назначения — Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным ведомства, самолеты выполняли рейсы Москва — Тюмень (рейс Utair 463), Дубай — Тюмень (рейс Utair 762) и Красноселькуп — Тюмень (рейс Utair 4346). В онлайн-табло аэропорта Рощино указано, что все рейсы задерживаются.

«Оказание услуг пассажирам находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры»,— сказано в сообщении пресс-службы.

Полина Хабарова

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