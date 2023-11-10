Три самолета, летевшие в Тюмень, сели в Екатеринбурге из-за тумана
Три самолета авиакомпании Utair совершили посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за тумана в пункте назначения — Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
По данным ведомства, самолеты выполняли рейсы Москва — Тюмень (рейс Utair 463), Дубай — Тюмень (рейс Utair 762) и Красноселькуп — Тюмень (рейс Utair 4346). В онлайн-табло аэропорта Рощино указано, что все рейсы задерживаются.
«Оказание услуг пассажирам находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры»,— сказано в сообщении пресс-службы.